Украинская «Армия дронов» за неделю уничтожила более 150 россиян и 36 танков
- 27.11.2023, 21:25
Обновленные данные.
Украинская «Армия дронов» в период с 20 по 27 ноября уничтожила российскую технику на десятки тысяч долларов.
Об этом в своем Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По данным Федорова, только за прошлую неделю поражено 149 единиц техники.
Это 36 танков, 37 бронированных машин, 20 орудий и многое другое «лома», который не сможет ездить по нашим территориям.