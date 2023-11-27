Украинская «Армия дронов» за неделю уничтожила более 150 россиян и 36 танков 27.11.2023, 21:25

Обновленные данные.

Украинская «Армия дронов» в период с 20 по 27 ноября уничтожила российскую технику на десятки тысяч долларов.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По данным Федорова, только за прошлую неделю поражено 149 единиц техники.

Это 36 танков, 37 бронированных машин, 20 орудий и многое другое «лома», который не сможет ездить по нашим территориям.

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