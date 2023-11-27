В Литве назвали число белорусов, которым из-за угрозы безопасности запретили въезд в страну с начала года 27.11.2023, 22:11

Их больше, чем россиян.

В 2023 году 600 гражданам Беларуси было отказано во въезде в Литву из-за угрозы нацбезопасности, в то время как отказ по той же причине получили только 527 россиян. Об этом 27 ноября на пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает lrt.lt.

По словам министра, в этом году в Литву приехали работать 50 тысяч иностранцев — в основном граждане Беларуси, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. При этом 16 тысяч человек получили запрет на въезд в связи с угрозой национальной безопасности.

— В этом году Служба охраны государственной границы отказала во въезде в Литву 527 гражданам России и 600 гражданам Беларуси по причине угрозы национальной безопасности. Это свидетельствует о том, что принятые нами ранее решения и ограничительные меры действительно приносят свои плоды, — заявила Билотайте.

Кроме того, у 411 граждан Беларуси был аннулирован вид на жительство, а 562 по той же причине получили отказ в выдаче временного ВНЖ.

В целом, по мнению министра, рост миграции в Литву представляет угрозу для безопасности страны:

— Становится очевидным, что обеспечить контроль и сами интеграционные процессы становится все труднее. Департамент государственной безопасности также отметил, что в последнее время появилась тревожная тенденция, когда иммигранты становятся прикрытием для разведслужб враждебных государств, — сказала Билотайте.

Напомним, глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис ранее заявил об активизации деятельности белорусского КГБ на территории страны: по его словам, она «фактически достигла исторических высот». У литовских спецслужб также «вызывает определенные вопросы» деятельность некоторых белорусов в Литве.

22 ноября в Департаменте миграции Литвы сообщили, что с ноября прошлого года угрозой национальной безопасности были признаны 1644 белоруса — им было отказано в выдаче или продлении национальной визы либо ВНЖ. Также было принято 450 решений об аннулировании ВНЖ, выданных белорусам.

Большинство решений были приняты после заполнения специальной анкеты, в которой есть вопросы о взглядах на войну в Украине и принадлежности Крыма. Кроме того, в ней есть список вопросов о контактах со спецслужбами, службе в армии или силовых ведомствах и так далее.

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