ВСУ отбили 21 атаку на Авдеевском направлении и удерживают позиции на левобережье Днепра 27.11.2023, 22:12

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские силы отбили 21 атаку оккупантов на Авдеевском направлении. Также Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток состоялось 79 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная-Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 12 атак. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичева, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отражена 21 атака. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 9 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник из артиллерии обстрелял город Херсон.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение оккупантам.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 325 580 военных.

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