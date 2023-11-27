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ВСУ отбили 21 атаку на Авдеевском направлении и удерживают позиции на левобережье Днепра

  • 27.11.2023, 22:12
ВСУ отбили 21 атаку на Авдеевском направлении и удерживают позиции на левобережье Днепра

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские силы отбили 21 атаку оккупантов на Авдеевском направлении. Также Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток состоялось 79 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная-Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 12 атак. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичева, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отражена 21 атака. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 9 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник из артиллерии обстрелял город Херсон.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение оккупантам.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 325 580 военных.

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