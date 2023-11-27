Белорусская экономика потеряла с начала года больше 46 тысяч работников 27.11.2023, 22:47

И это только по официальным данным.

В Беларуси с начала этого года число занятых в экономике сократилось на 46,3 тысячи человек. Это следует из данных Белстата.

В октябре в экономике насчитывалось 4 млн 143,3 тыс. занятых. Это на 46,3 тысячи человек меньше, чем в декабре 2022-го. При этом по сравнению с сентябрем нынешнего года занятых в октябре стало больше на 5,4 тысячи.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что одна из основных причин дефицита работников — миграция населения, в том числе по политическим причинам.

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