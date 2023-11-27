закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская экономика потеряла с начала года больше 46 тысяч работников

  • 27.11.2023, 22:47
Белорусская экономика потеряла с начала года больше 46 тысяч работников

И это только по официальным данным.

В Беларуси с начала этого года число занятых в экономике сократилось на 46,3 тысячи человек. Это следует из данных Белстата.

В октябре в экономике насчитывалось 4 млн 143,3 тыс. занятых. Это на 46,3 тысячи человек меньше, чем в декабре 2022-го. При этом по сравнению с сентябрем нынешнего года занятых в октябре стало больше на 5,4 тысячи.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что одна из основных причин дефицита работников — миграция населения, в том числе по политическим причинам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин