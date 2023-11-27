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СМИ: Офис Зеленского отправил делегацию в США, чтобы наладить контакты с республиканцами

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  • 27.11.2023, 23:00
СМИ: Офис Зеленского отправил делегацию в США, чтобы наладить контакты с республиканцами

Поездки украинской делегации в США будет курировать посол Оксана Маркарова.

Офис президента Украины организовал командировку нескольких групп депутатов, чиновников, ветеранов и детей в Соединенные Штаты для продвижения поддержки Украины на местах, а также выстраивания контактов с республиканцами в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом сообщило издание NV со ссылкой на американские и украинские источники, а также подтвердил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По данным NV, поездки украинской делегации в США будет курировать посол Оксана Маркарова, а охватят они прежде всего штаты, где избиратели чаще голосуют за Республиканскую партию.

Делегация «будет проводить информационную работу относительно того, что происходит в Украине, будет адвокатировать вопрос выделения дополнительной помощи Украине, рассмотрение которой сейчас фактически застряло в Конгрессе», пишет издание со ссылкой на украинского собеседника.

Источник в окружении одного из конгрессменов от Республиканской партии рассказал NV, что от украинцев ожидают «стратегию того, что будет делать дальше Украина, план военных действий, и, конечно, объединенный понятный план между политическим и военным руководством».

Депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк подтвердил данные NV и уточнил, что в каждый округ или штат отдельных конгрессменов-республиканцев приедут два украинских депутата. «Кто именно едет – выбирали тоже в ОП», – добавил он.

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