Спикер Палаты представителей назвал помощь Украине одним из приоритетов для США 27.11.2023, 23:17

Вашингтон выделит дополнительное финансирование Киеву.

Помощь Украине является одним из приоритетов для Соединенных Штатов Америки. Вашингтон выделит дополнительное финансирование Киеву.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает Politico.

«Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать - довести это до конца», - сказал он.

Джонсон сказал, что существует ощущение срочности в получении помощи как Израилю, так и Украине, добавив, что среди членов Конгресса "ведется много вдумчивых переговоров".

Также спикер заявил, что помощь Израилю является главным приоритетом для США, и назвал помощь Украине еще одним приоритетом.

«Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость оказания там (Украине - ред.) помощи», - сказал Джонсон.

Он пояснил, что если Украине нужна дополнительная помощь, которую большинство членов Конгресса считают важной, то необходимо также работать над изменением пограничной политики США.

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