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В ВСУ заявили, что в мае года сбили пять российских вертолетов и самолетов за пять минут

  • 27.11.2023, 23:54
В ВСУ заявили, что в мае года сбили пять российских вертолетов и самолетов за пять минут

Воздушные судна были сбиты над Брянской областью.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию «Новинарня» заявил, что украинские военные в мае 2023 года в течение пяти минут сбили сразу пять российских самолетов и вертолетов над Брянской областью.

«Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушными Силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы», — утверждает Игнат.

По словам военного, речь идет об истребителях Су-34 и Су-35, двух вертолетах Ми-8МТПР-1 и еще одном вертолете Ми-8.

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