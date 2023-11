У берегов Антарктиды начал двигаться самый большой айсберг в мире

Он преодолевает около пяти километров в день.

Самый большой айсберг в мире, который на протяжении 37 лет оставался сцепленным с морским дном у берегов Антарктиды, начал активно двигаться. Об этом, как пишет CNN, сообщили 24 ноября ученые Британской антарктической службы Элла Гилберт и Оливер Марш.

Айсберг, получивший название A23a, образовался из большой глыбы льда, отколовшейся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. После этого он почти сразу приземлился на дно моря Уэдделла у берегов Западной Антарктиды. Однако сейчас, по словам ученых, айсберг потерял сцепление с морским дном в рамках естественного цикла роста и таяния шельфового ледника.

Толщину A23a ученые оценивают примерно в 400 метров, а площадь — почти в четыре тысячи квадратных километров. Это более чем в три раза превышает площадь Нью-Йорка (около 780 квадратных километров) и в 1,6 раза — площадь Москвы (около 2500 квадратных километров).

📣 Double-whammy iceberg news this morning:



1️⃣ The largest iceberg, A23a, is on the move!



Here's its journey out of the Weddell Sea after being grounded on the sea floor after calving in August 1986.



Copernicus Sentinel-1 imagery, Google Earth Engine 👇 pic.twitter.com/KseKTD1Wrg