СМИ: Украинская разведка атаковала Смоленский авиационный завод 2 28.11.2023, 8:17

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Прогремели взрывы.

Вечером 26 ноября Минобороны России заявило об атаке украинского беспилотника на Смоленскую область. Источник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердил атаку на Смоленский авиационный завод.

По его словам, в ночь на 27 ноября в Смоленской области прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.

По информации источника, эту операцию осуществляло ГУР, а целью был Смоленский авиационный завод.

Российские пропагандистские ресурсы заявили, что 26 ноября их ПВО якобы уничтожила дрон над территорией Смоленской области.

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