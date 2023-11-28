СМИ: Украинская разведка атаковала Смоленский авиационный завод 

СМИ: Украинская разведка атаковала Смоленский авиационный завод2
- 28.11.2023, 8:17
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Прогремели взрывы.
Вечером 26 ноября Минобороны России заявило об атаке украинского беспилотника на Смоленскую область. Источник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердил атаку на Смоленский авиационный завод.
По его словам, в ночь на 27 ноября в Смоленской области прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.
По информации источника, эту операцию осуществляло ГУР, а целью был Смоленский авиационный завод.
Российские пропагандистские ресурсы заявили, что 26 ноября их ПВО якобы уничтожила дрон над территорией Смоленской области.