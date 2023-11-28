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На смену снежному «Филу» к Беларуси подошел новый циклон

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  • 28.11.2023, 8:23
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На смену снежному «Филу» к Беларуси подошел новый циклон

Cнега 27-30 ноября меньше не станет.

В Беларусь спешит новый циклон, который вместе со снежным «Филом» какое-то время будут формировать погоду в стране. Синоптики предупредили, что снега 27-30 ноября меньше не станет. А что с температурой?

По данным эксперта канала Nadvorie, новый циклон подойдет к юго-западу Беларуси в 20:00-22:00 часа 28 ноября, во вторник. Он будет двигаться на север Республики, чтобы уже к часу ночи достигнуть Минска, а к 7-8 утра накрыть всю Беларусь.

«Этот циклон не такой суровый, как «Фил», который устроил шторм в Черном море, на территории Украины, а сейчас засыпает снегом восток Беларуси. Этот будет помягче», — заверил синоптик.

Температура в среду, 29 ноября будет держаться на уровне -3..-7°, ветер не превысит 12 м/с, а снег и метель могут понизить видимость до 600–1000 метров.

«К 9 утра среды в южной половине РБ должно добавить 8–15 см снега», — предположили на тг-канале о белорусской погоде Nadvorie.

А в государственном погодном ведомстве предупредили о том, что 28 ноября, во вторник, «на отдельных участках дорог ожидается гололедица, ночью местами сохранится усиление ветра порывами 15-20 м/с». Из-за чего там объявили желтый уровень опасности.

Температура воздуха во вторник будет колебаться от -4..-10°С ночью до -1..-7°С днем.

«Ночью и утром на большей части территории страны ожидается снег, днем местами, а по юго-западу страны во многих районах – снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица», — предупредили в Белгидромете.

На 29 ноября, среду, в ведомстве подтвердили, что в стране будет влиять на погоду новый циклон с юга. Он принесет, как утверждают в Белгидромете, снег, мокрый снег, днем по юго-востоку страны с дождем, а местами ожидаются сильные осадки.

При этом температура будет сильно колебаться. Ночью ожидают от -4°С по югу до -12°С по северу Республики, а по северо-востоку при прояснениях воздух охладеет до -13..-16°С. при этом днем максимальная температура может даже стать плюсовой -6..+1°С.

А вот в четверг, 30 ноября, пообещали облачную с прояснениями погоду со снегом и слабой метелью. Температура может достигать даже -13°C ночью, но в среднем будет колебаться в пределах -5..-10°С, а днем «вырастет» 0..-7°С.

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