В 2024 году белорусы будут больше работать 2 28.11.2023, 8:25

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Власти установили расчетные нормы рабочего времени.

Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 28 ноября, на Национальном правовом интернет-портале.

Для пятидневной трудовой недели с выходными днями в субботу и воскресенье этот показатель составит 2016 часов, а для шестидневной с выходным в воскресенье — 2022 часа.

В текущем году — 2011 и 2014 часов соответственно.

То есть работать в следующем году белорусы при стандартной пятидневной и шестидневной рабочей неделе будут больше, чем в нынешнем.

Как менялась расчетная норма рабочего времени

Как устанавливают расчетные нормы рабочего времени

Этот показатель устанавливают исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для двух режимов работы — для

пятидневной рабочей недели (с выходными днями в субботу и воскресенье)

и для шестидневной (с выходным днем в воскресенье).

Для пятидневки нормы рабочего времени рассчитывают исходя из продолжительности

ежедневной работы в рабочие дни 8 часов, а в предпраздничные — 7 часов. Для шестидневки — исходя из продолжительности ежедневной работы с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу — 5 часов, в предпраздничные дни — 6 и 4 часа соответственно.

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