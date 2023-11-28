Z-канал сообщил об отступлении россиян на северном фланге Авдеевки 28.11.2023, 8:28

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Украинская сторона пока информацию не комментирует.

ВС РФ, предварительно, выбиты из села Степового, что на севере от Авдеевки. Россиянам пришлось отступать под шквальным огнем ВСУ. Об этом сообщили вечером 27 ноября ряд российских Z-каналов, передает dialog.ua.

По данным пропагандистов, ВСУ выбили российские войска на окраину Степового.

«Информация об отходе наших сил с окраин Степового соответствует действительности, противник усилил огневое давление на восточные окраины населенного пункта. Во избежание неоправданных потерь наши силы покинули пристрелянный участок и отошли на более безопасные позиции», — пишет Z-канал.

Украинская сторона пока информацию не комментирует. Стоит отметить, что на карте DeepState восточная часть Степового вместе с окраинами обозначена как серая зона.

Это значит, что на данном участке идут бои, ни одна из сторон в полной мере не контролирует его.

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