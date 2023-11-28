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Призрак Казахстана для Лукашенко

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 28.11.2023, 8:33
  • 6,886
Призрак Казахстана для Лукашенко

Пустые полки или повышенный ценники могут случайно не только раскачать лодку, но и перевернуть.

Судя по совещанию у Лукашенко, стабильность выходит на новый альтернативно высокий уровень. Иначе, как можно объяснить заботу о наполнении стола у населения.

Сытно есть, похоже, теперь можно только в Рождество и Новый год. И то, если вся вертикаль напряжется. В остальное время уже никто ничего обещать не может.

Действительно, дыма без огня не бывает. Чарко-шкварочный социальный контракт дает очередную трещину. Рождественские и новогодние праздники – особый период. Казахские друзья могут подтвердить, что после нескольких дней празднования мироощущение несколько меняется и пустые полки или повышенный ценники могут случайно не только раскачать лодку, но и перевернуть.

К ежегодным битвам за урожай и посевную добавляется еще одна - битва за праздничный стол. Все-таки «Чипполино» не может заменить полноценный учебник по экономике. Особенно, если в произведении Джанни Родари умудриться перепутать добро и зло.

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