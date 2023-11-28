СМИ: На МТЗ остановил работу главный конвейер 10 28.11.2023, 8:50

11,680

Завод взял кредит, чтобы платить зарплаты.

На Минском тракторном заводе остановил работу главный конвейер, сообщает «Еврорадио». Также завод взял кредит в банке-чтобы выплатить зарплаты своим сотрудникам.

На предприятии, попавшем под санкции, ранее была проблема с кадрами.

Минский тракторный завод сообщал, что готов заплатить 500 рублей за каждого приведенного работника. Неудивительно, ведь дефицит кадров на МТЗ как никогда рекордный — предприятие нуждается в 2505 специалистах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».