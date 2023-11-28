СМИ: На МТЗ остановил работу главный конвейер

СМИ: На МТЗ остановил работу главный конвейер10
- 28.11.2023, 8:50
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Завод взял кредит, чтобы платить зарплаты.
На Минском тракторном заводе остановил работу главный конвейер, сообщает «Еврорадио». Также завод взял кредит в банке-чтобы выплатить зарплаты своим сотрудникам.
На предприятии, попавшем под санкции, ранее была проблема с кадрами.
Минский тракторный завод сообщал, что готов заплатить 500 рублей за каждого приведенного работника. Неудивительно, ведь дефицит кадров на МТЗ как никогда рекордный — предприятие нуждается в 2505 специалистах.