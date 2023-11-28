закрыть
28 ноября 2023, вторник, 10:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

За бесплатной кашей

  • 28.11.2023, 9:31
  • 3,388
За бесплатной кашей

На деле в очереди за перловкой стоят белорусские старики и молодые мамы, а не поляки и литовцы.

Министр образования Андрей Иванец заявил о необходимости увеличения платы за обучение в высших учебных заведениях Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

Чиновник назвал причины: инфляция прошлом году составила 16%, соответственно, зарплата, по мнению Иванца, выросла не меньше. А стоимость обучения якобы подняли менее чем на 7%. Непорядок.

Министр назвал приблизительные цифры: «Расходы ежегодно растут на 15-17%, мы считаем, что за пределы этой суммы увеличение стоимости не выйдет».

Как сообщает «Наша Ніва», сейчас платники вынуждены заключать с вузами дополнительное соглашение. В сюжете ОНТ говорится, что студентка БГУ, которая платила около 5 тысяч рублей в год, подписала бумагу, в которой указано, что якобы на самом деле полная стоимость обучения в три раза выше.

Издание предполагает, что этим допсоглашением ведомство Иванца хочет показать студентам и их родителям, что они не полностью оплачивают обучение. Соответственно, должны отрабатывать обязательное распределение, которое сейчас хотят ввести и для платников.

И вот ведь как получается. Вроде бы в стране остановленных цен не принято на таком уровне озвучивать все эти пугающие цифры и термины. Но если нужно указать «холопам» на их место, то можно и о 16% инфляции всуе поговорить. И о растущих год к году расходах на образование.

Тут главное, чтобы министр коммунальных дел не подсмотрел идею. А то ведь собственников жилья можно заставить подписать новые соглашения, чтобы видели, кто им греет воду в трубах. Попутно вздернув цены на коммуналку.

А это новость из Витебска. Местные власти решили поднять до небес уровень патриотизма жителей города, возведя 60-метровый флагшток. Чтобы никто не сомневался в целесообразности, обрисовали пугающую картину: мол, отказ от такой полезной идеи «приведет к отсутствию зоны патриотического обогащения и отдыха населения».

Любопытно, как там в местных больницах с точками кислородного обогащения, о недостатке которых в разгул ковида писали витебские врачи? Не лишним будет напомнить, что именно витебские больницы одними из первых приняли удар на себя в самом начале пандемии. И встретили его, мягко говоря, не во всеоружии.

Но, видимо, после того, как неугодные медики уехали лечить немцев, поляков и литовцев, чиновники со спокойной душой могут подумать и о «высоком».

В Гомеле на днях была своя история. Местная блогерша сняла огромную очередь, растянувшуюся на сотни метров. Все бы ничего, но в этот день в городе праздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

И одним из самых популярных моментов праздника, судя по длине очереди, стала раздача бесплатной солдатской каши. За ней стояли пенсионеры и мамы с колясками. Некоторым не хватило.

Новость эта вызывает двоякие чувства. Получается, что наши предки проливали кровь, чтобы их потомки стояли в очередях за бесплатной кашей?

Впрочем, раздача дармовой еды — дело распространенное. На Западе, где волонтерство и благотворительность не возведены в ранг преступлений против государства, получить бесплатный продуктовый набор или горячий обед может любой желающий.

Но как-то странно получается — в нашем телевизоре в основном голодают и мерзнут наши недружественные соседи, а на деле в очереди за перловкой стоят белорусские старики и молодые мамы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина