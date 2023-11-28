За бесплатной кашей 28.11.2023, 9:31

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На деле в очереди за перловкой стоят белорусские старики и молодые мамы, а не поляки и литовцы.

Министр образования Андрей Иванец заявил о необходимости увеличения платы за обучение в высших учебных заведениях Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

Чиновник назвал причины: инфляция прошлом году составила 16%, соответственно, зарплата, по мнению Иванца, выросла не меньше. А стоимость обучения якобы подняли менее чем на 7%. Непорядок.

Министр назвал приблизительные цифры: «Расходы ежегодно растут на 15-17%, мы считаем, что за пределы этой суммы увеличение стоимости не выйдет».

Как сообщает «Наша Ніва», сейчас платники вынуждены заключать с вузами дополнительное соглашение. В сюжете ОНТ говорится, что студентка БГУ, которая платила около 5 тысяч рублей в год, подписала бумагу, в которой указано, что якобы на самом деле полная стоимость обучения в три раза выше.

Издание предполагает, что этим допсоглашением ведомство Иванца хочет показать студентам и их родителям, что они не полностью оплачивают обучение. Соответственно, должны отрабатывать обязательное распределение, которое сейчас хотят ввести и для платников.

И вот ведь как получается. Вроде бы в стране остановленных цен не принято на таком уровне озвучивать все эти пугающие цифры и термины. Но если нужно указать «холопам» на их место, то можно и о 16% инфляции всуе поговорить. И о растущих год к году расходах на образование.

Тут главное, чтобы министр коммунальных дел не подсмотрел идею. А то ведь собственников жилья можно заставить подписать новые соглашения, чтобы видели, кто им греет воду в трубах. Попутно вздернув цены на коммуналку.

А это новость из Витебска. Местные власти решили поднять до небес уровень патриотизма жителей города, возведя 60-метровый флагшток. Чтобы никто не сомневался в целесообразности, обрисовали пугающую картину: мол, отказ от такой полезной идеи «приведет к отсутствию зоны патриотического обогащения и отдыха населения».

Любопытно, как там в местных больницах с точками кислородного обогащения, о недостатке которых в разгул ковида писали витебские врачи? Не лишним будет напомнить, что именно витебские больницы одними из первых приняли удар на себя в самом начале пандемии. И встретили его, мягко говоря, не во всеоружии.

Но, видимо, после того, как неугодные медики уехали лечить немцев, поляков и литовцев, чиновники со спокойной душой могут подумать и о «высоком».

В Гомеле на днях была своя история. Местная блогерша сняла огромную очередь, растянувшуюся на сотни метров. Все бы ничего, но в этот день в городе праздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

И одним из самых популярных моментов праздника, судя по длине очереди, стала раздача бесплатной солдатской каши. За ней стояли пенсионеры и мамы с колясками. Некоторым не хватило.

Новость эта вызывает двоякие чувства. Получается, что наши предки проливали кровь, чтобы их потомки стояли в очередях за бесплатной кашей?

Впрочем, раздача дармовой еды — дело распространенное. На Западе, где волонтерство и благотворительность не возведены в ранг преступлений против государства, получить бесплатный продуктовый набор или горячий обед может любой желающий.

Но как-то странно получается — в нашем телевизоре в основном голодают и мерзнут наши недружественные соседи, а на деле в очереди за перловкой стоят белорусские старики и молодые мамы.

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