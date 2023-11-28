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Треск конструкции Путина

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 28.11.2023, 9:48
  • 3,564
Треск конструкции Путина

Пришли поразительные новости из Центральной Азии.

Треск идёт по всей путинской внешнеполитической конструкции, потрясённой до основания войной. Поразительные новости из Центральной Азии.

Вроде недавно стояли рядом и улыбались Путин и президенты Узбекистана и Казахстана. В гости ездили.

А сегодня выясняется, что Казахстан и Узбекистан ведут переговоры с Францией о покупке истребителей, которые заменят МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30.

С Казахстаном, насколько мы понимаем, вопрос закупок – отдалённая перспектива. Токаев – человек осторожный и разумно осторожный. Можно предположить, что тема обсуждалась во время недавнего визита в Казахстан Макрона.

Но даже само обсуждение закупки НАТОвских истребителей страной ОДКБ замечательно говорит об оценке Казахстаном перспектив этой организации и роли в ней России (еще раз, «спасибо» «спецоперации» и поведению во время азербайджано-армянского конфликта).

А вот, что касается Узбекистана, то здесь, похоже, переговоры в более продвинутой стадии. Причем, если верно, что в страну не раз приезжали представители компании Dassault Aviation, то речь может идти о покупке истребителей Rafale. Ранее называлась цифра в 24 машины.

В общем, пусть и при других обстоятельствах, но процесс идёт в том же направлении, что у Армении, – выстраивания многосторонних гарантий безопасности, не полагаясь (как в случае со странами ОДКБ) только на Россию. Причем сотрудничество с Францией имеет понятные плюсы.

Можно поздравить великого геостратега современности и его сторонников с очередной новостью, пришедшейся, как говорится, «в торец». Причем, мы знаем, что они ответят, успокаивая. Это,

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