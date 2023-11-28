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«В период притирки соглашаемся работать со скрытыми камерами»

  • 28.11.2023, 9:59
«В период притирки соглашаемся работать со скрытыми камерами»
Иллюстрационное фото

Белоруска в Польше работала няней, а потом открыла свое агентство.

Наталья три года назад приехала в Польшу из Беларуси. На родине женщина много лет проработала медсестрой, а в Польше устроилась няней. Спустя некоторое время она открыла в Белостоке свое агентство по подбору нянь. О работе няней в Польше, требованиях родителей и различиях в воспитании в польских и белорусских семьях Наталья рассказала MOST.

Приехав в Польшу, Наталья оказалась перед выбором: нужно было либо подтвердить диплом медсестры, чтобы остаться в профессии, либо получать новую специальность.

— Я решила, что будет проще начать с нуля. Работала в типографии, а между сменами подрабатывала няней.

Когда клиентов стало больше, женщина ушла из типографии.

Наталья отмечает, что в Польше няни редко работают полный день. В основном услугу заказывают на пару часов в день, а самое популярное время с 13:00 до 15:00.

— Обычно мамы вызывают нянь, когда им нужно съездить на маникюр или спокойно подготовиться к приходу гостей. В выходные дни нянь зовут, если мама учится в полицеальной школе и оставить ребенка не с кем — тогда мы выходим на полный рабочий день.

«Бабушки вырастили нас без мультиварок. А вы что, без няни не сможете?»

Как правило, няни работают без контрактов, их деятельность подпадает под незарегистрированную, если доход не превышает устанавливаемых государством лимитов.

— В среднем почасовая ставка за одного здорового ребенка составляет 25 злотых, возраст при этом не имеет значения. За малышей с особенностями развития, например аутизмом, а также за заболевших детей родители платят по 30 злотых в час. В выходные и ночные  смены ставка повышается примерно на пять злотых, — говорит Наталья.

У белорусов еще силен стереотип о том, что няня — только для богатых, замечает белоруска, но к ней все чаще обращаются эмигранты.

— Часто у белорусов есть такая установка: бабушки вырастили детей без мультиварок и стиральных машин, а вы что, без няни не сможете? Но по обращениям в наше агентство я вижу, что спрос есть, причем чаще всего это такие же эмигранты, как и я сама.

«Польки воспринимают материнство спокойно, а белоруски требуют подробный фотоотчет»

Белорусские мамы, в отличие от польских, намного сильнее контролируют няню, считает Наталья.

— Они как наседки: некоторые требуют почасовые фото и видеоотчет в Telegram о том, как ребенка одели на улицу, помыл ли он руки перед обедом и что ел. А польские мамы в течение дня могут даже не позвонить. Они воспринимают материнство спокойнее и ощущают себя в нем свободнее.

Но вот этап знакомства и притирки с польскими семьями протекает сложнее, чем с белорусскими. Первые две-три недели польские родители присматриваются, причем не к няне, а к реакции ребенка — есть ли у него желание проводить время с такой няней.

— В это время отношение к тебе — как к обслуживающему персоналу — не грубое, но сдержанное. В этот период мы соглашаемся работать со скрытыми камерами, чтобы избежать конфликтов и показать, что мы профессионалы. С другой стороны, если няне нечего скрывать и она действительно любит детей, ей нечего бояться камеры.

Если испытательный срок успешно пройден, польские родители принимают няню.

— Отношение к тебе резко меняется в лучшую сторону, ты становишься чуть ли не членом семьи. Иногда поляки даже дарят небольшие презенты на праздники, — рассказывает белоруска.

«Белорусы воспринимают няню как домработницу».

Наталья подмечает, что поляки умеют делегировать обязанности — в польских семьях не принято перекладывать на няню то, что может сделать клининговая компания.

— А вот белорусы любят халяву, — смеется Наталья. — У нас няня воспринимается как домработница, при этом люди не отдают себе отчет в том, что если я начну мыть посуду и убирать квартиру, я попросту не успею выполнить свои основные обязанности.

Наталья отмечает, что помыть тарелку за ребенком или прибрать игрушки — не проблема. Главное, чтобы это не мешало следить за малышом.

— Недавно белорусская семья хотела воспользоваться моими услугами. Запрос был такой: годовалый ребенок и еще два новорожденных. При этом родители хотели, чтобы я еще и домом занималась. Когда я озвучила им «почасовку», они удивились и спросили, почему так дорого. Но ведь няня — это тоже работа.

«Дети могут оскорбить и ударить няню»

Сравнивая польских и белорусских детей, Наталья отмечает, что разница есть. Польские дети напоминают ей молодых старичков:

— Они такие спокойные, серьезные. Я даже не уверена, что у них существует такой диагноз, как гиперактивность. Они слушаются взрослых, любят поиграть во всякие развивающие игры.

А вот скандалы и истерики чаще случаются у белорусских деток. Наталья признается, что иногда они могут даже оскорбить или ударить няню.

— Вот от этого обидно. Где-то мы недотягиваем в воспитании, но я пока не понимаю где.

Белорусские малыши достаточно активны, подмечает Наталья: любят поиграть на площадке, попинать мячик, побегать.

«Родители редко спрашивают о специальном образовании»

У Натальи трое своих детей. По словам белоруски, это дает уверенность тем, кто хочет воспользоваться ее услугами.

— Люди понимают, что я не растеряюсь в стрессовой ситуации.

Медицинское или педагогическое образование не становится ключевым фактором при выборе няни.

— Я редко сталкиваюсь с тем, что родители — будь то белорусы или поляки — спрашивают о специальном образовании у няни. И тем, и другим семьям важно, чтобы няня хорошо общалась с ребенком и любила свою работу.

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