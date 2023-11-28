А потом до меня дошло Николай Травкин

28.11.2023, 10:25

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Николай Травкин

Как Путин взялся за советское прошлое.

Поначалу я недоумевал, а чего это Владимир Владимирович стал так часто про с/хозяйство говорить? Да, есть там успехи в импортозамещении. Ну, так они и во внутреннем туризме есть. Вон народ как дружно от европейских маршрутов к родным российским повернулся.

А потом до меня дошло: он из советских времен выбирает то, что россияне лучше всего помнят и это, как бы, подсвечивает.

А что из советского времени советскому человеку больше всего помнится? Еда!!!

Ведь все свое было. Отечественное. Да какое полезное и вкусное! А как красиво на столах расставляли! Вспомнишь книгу «О вкусной и здоровой пище» под редакцией Микояна — а она в каждом доме была — так слезы наворачиваются.

Советский человек до того привык хорошо и качественно покушать, что когда по надобности выскакивал в капиталистическую страну, то завсегда еду с собой из дома брал.

И ладно, если на бедолагу горький жребий падал с недельной загранкомандировкой в Западную Европу. В этом случае яичек пару-тройку десятков вкрутую сварит, бутербродиков штучек сорок с полукопченой колбаской в целлофан завернет, сальца с полкило прихватит и сыт каждый день до возвращения.

А, вот, артистам трудно приходилось! На гастроли, бывало, зашлют, и не дай Бог, в Америку с Канадой, так тушенку с крупами на целый месяц с собой и перли. Не травиться же там ихней химией!

Ну, а раз Кремль теперь курс обратно на СССР взял, то запрет на импорт продовольствия это очень умная и самая надежная мера. Привычка к отечественному продукту у организма вернется и тогда уж возврат ко всему остальному, к чему советский человек приучен был, как по маслу пойдет…

Да, считай, уже и пошел как по маслу.

Николай Травкин, Telegram

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