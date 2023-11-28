«Четыре часа ждали пассажира, которого в итоге сняли с рейса» 1 28.11.2023, 10:35

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Что пишут в чатах о проверках телефонов и беседах на границе.

На белорусской границе больше полугода продолжаются незаконные проверки телефонов, беседы с силовиками в штатском и задержания. К сожалению, СМИ о них удается узнать не сразу. А приближенные к ГУБОПиК телеграм-каналы часто сообщают о задержаниях белорусов, которые недавно вернулись из-за границы. Один из последних случаев — 27 ноября про облаву в Барановичах, пишет bgmedia.site.

Недавно историю поездки в соцсетях рассказала одна семейная пара. Они предостерегают от поездок в Беларусь всех, кто имеет хоть какую-то историю активности и живет за границей. Их поездка закончилась штампом о запрете въезда на пять лет. Сотрудник КГБ, который проверял их телефоны, сказал, что если бы они имели белорусские паспорта, то поехали бы не обратно в Литву, а в совсем другое место.

Силовики не обязательно досмотрят ваш смартфон. Но на всякий случай нужно быть готовым к возможным процедурам и допросам. Особая проверка проходит выборочно, поэтому складывается ощущение, что едва ли не случайным образом. Попасть под нее может каждый без каких-либо оснований. А здесь можно узнать, как себя защитить.

Посмотрели, что на прошлой неделе писали пользователи приграничных чатов о ситуации с проверками телефонов и допросами на границе (оригинальная орфография и пунктуация комментариев сохранены).

Белорусы подтверждают в телеграм-чатах, что на границе проверяют не только украинцев, но и белорусов:

«Автобус. 7.30 выезд из Шопена (Варшава). 11.00 польская граница. 11.30 прошли поляков. 12.00 прошли белорусов. 13.30 выехали от белорусов (ждали проверки украинцев и тех, кого попросили подождать). 14.30? Брест».

«РП-РБ автобус. 23.20 стали. 7.30 выехали. 4 часа ждали пассажира, которого в итоге сняли с рейса. время РБ».

Кто-то давно не ездил в Беларусь и спрашивал, продолжают ли силовики проверять телефоны на границе:

«Доброго времени суток. Есть несколько вопросов. Надеюсь найду ответы. Суть такова. Несколько месяцев назад я возвращался в Беларусь на автобусе и некоторых пассажиров проверяли телефон. Может быть кто-то знает, осталось ли сейчас такое?»

Некоторые пользователи с помощью телеграм-чатов интересовались правдивостью слухов:

«Здравствуйте! Выпускают сейчас по карте поляка, сегодня еду, какой-то слух пошел».

На это сообщение ответили так:

«Не верьте слухам, все ок».

Были и те, кто спрашивал, нужно ли сообщать об иностранных документах в МВД?

«Подскажите пожалуйста карту поляка обязательно в органах регистрировать перед пересечением границы??? Возникают какие либо вопросы по ней?»

На этот вопрос отвечали по-разному:

«Пока нет ответственности за не регистрацию… но в ОГИМ сказали, что погранцы начали присылать письма кто и как пересекает границу. По закону написано, что обязан».

«Не забирают, но уже формируется база у погранцов граждан РБ с двойным гражданством, картой поляка, ВНЖ другого государства итд.кто пересекает границу в РБ или из РБ.Но в Законе номер 136-3 в новой редакции Закона о гражданстве РБ, ни в постановлении номер 140/10 ничего не сказано НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ничего не сказано про административную или уголовную ответственность за неподачу сведений о гражданстве иностранного государства либо наличие ВНЖ.

При пересечении границы гражданин показывает документ на основании которого Вы пересекаете границу.А там уже идёт предполагаемая ,, фильтрация,, для внутреннего пользования.

Есть момент.. учитывая что в РФ предусмотрена административная ответственность ответственность ( статья 19.8.3 КоАП РФ) и уголовная ( статья 330.2 УК РФ) может и наши службы,, пойдут,,по опыту.Это в РФ за неисполнение обязанности уведомления об ином гражданстве или ВНЖ.И есть неувязочка…по РБ — гражданин ДОЛЖЕН сообщить..а в РФ гражданин — ОБЯЗАН- официально!! Или последствия».

Некоторые белорусы интересовались, какие есть проблемы при въезде из Польши в Беларусь:

«Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, есть ли проблемы с въездом в РБ из Польши белорусам? А обратно? С мужем хотим на НГ поехать, но боимся. Слышала, что карты внж забирали у мужчин, что могут обратно не пускать и т д. Проблем с законом нет».

Этот вопрос почти проигнорировали:

«Проблема одна только — очередь бывает. Вы правда думаете, что в суточных очередях нет людей с ВНЖ ЕС? Меньше читайте ФБ и слушайте истории 😂😂😂».

«Очередь и правда проблема)».

В приграничных чатах по-прежнему много вопросов от украинцев про въезд в Беларусь:

«Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, для граждан Украины нет проблем для заезды из Литвы в Беларусь?»

«Добрый день. Подскажите пжс‚ можно проехать через белорусов в Польшу с украинским загранпаспортом на машине с укр. номерам. (есть российский внутренний) и также назад?»

На эти вопросы отвечали так:

«Здравствуйте. наличие действительного биометрического паспорта Украины. Просмотр телефона по всем соцсетям, запросам, группам, фото‚ комментарии связанные в военной операции на Украине и тд. И беседа (Если всё нормально ло никаких проблем для въезда в РБ. На данный момент – это стандартная процедура для граждан Украины».

«Украинские документы только биометрический паспорт. Это в польшу. В Беларусь не знаю, пустятли по внутреннему российскому, по украинским документам будет беседа долгая, цель поездки, и не факт, не развернут».

«Здравствуйте.. почему такой стереотип? Есть биометрический паспорт Украины, телефон без информации с соц.сетях, нежелательная,лайки, комментарии, Дия — подчистите и остальные соц.сети..если не было в сторись запросов на военную тематику, фото, контакты.итд.».

«Если коротко,то пропустят после продолжительной беседы не только на этом ПП — это касается всех граждан Украины абсолютно! Но и граждан РБ итд также выборочно могут и телефон посмотреть и пообщаться».

«Я Вам скажу по ,,секрету,, — сотрудникам пограничной службы НАДО не более 3- 5 вопросов.Это психологи итд по опыту работы АСЫ!!!!».

Но не всем в приграничных чатах белорусы отвечают уважительно. Например, то ли гражданка Украины, то ли гражданка России задала такой вопрос:

«Подскажите пожалуйста , с Литвы на Беларусь заезжать на григорвщину достаточно внутреннего паспорта рус и загран укр или еще нужно и загран рус ?».

Ей ответили так:

«Загран обязательно. Внутренний вообще не нужен. Будьте готовы к беседе с гэбистами».

А после этого вопроса девушки пользователи чата не выдержали и начали шутить (ответы женщины выделены жирным начертанием):

«Как щас лучше выезжать на Украину из кого города».

«Лучше въезжать через любую общеобразовательную среднюю школу!»

«Как это понять? Я нормально спросила могли бы нормально ответить».

«Ошибок много. Очень много».

«Какие ошибки что я спросила как лучше выехать в Украину где пропускают где нет .у меня отец заболел и мене надо ехать очень сторочено я спросила по человечески но увы вижу тут не стоило спрашивать тех кто не хочет говорить».

«Вы уже почти сутки — со своим вопросом. Обратитесь лучше на прямую линию к пограничным органам!»

«Вы с Марса? В Украину (не на Украину) из Беларуси можно попасть только через Польшу. Там полно рейсов. Хотя бы с той же Варшавы заходней».

«У меня два гражданства РФ и УК».

«Оставить российский паспорт где-нибудь, ехать по украинскому биометрическому».

«Если я возьму с собой паспорт РФ могут не пропоустяать».

«Изымут. И будут сложности с обратным въездом в Беларусь».

«Они будут рады увидеть россиянку».

«Очень рады будут даже чаем угастяать».

«Вы сами понимаете что пишете? В школу вам надо. Правильно совет дали».

«Если украинцы изымут российский паспорт, то въезжать в Беларусь придётся по украинскому, А это многочасовой допрос».

«Ну не многочасовой. Но голову по**ут, знакомый ехал, пол часа и норм все».

«Просто капец я не знаю что мене делать».

«Вам же написали план действий. Каким-то невероятным чудом делаете ребёнку Шенген, едете, где-то в Польше оставляете российский паспорт, по пути обратно забираете».

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