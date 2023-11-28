Россия возвращается к реалиям советских времен 2 28.11.2023, 11:02

11,300

Путин подписал важный документ.

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 27 ноября, подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2024 год. В документе, который ранее приняла российская Госдума и утвердил Совфед, сказано, что на «национальную оборону» агрессор в следующем году потратит 10,775 триллиона рублей.

Об этом пишет The Moscow Times. Эта цифра на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и в 3 раза выше показателя 2021-го года (3,5 трлн), когда РФ еще не начала полномасштабную войну против Украины.

Кроме того, стоит отметить, что в России впервые со времен СССР направят почти треть всего бюджета страны на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Общий размер бюджета РФ на 2024 год составит 36,66 триллиона рублей. Из них на оборону пойдут 10,775 триллиона, то есть 29,5%. При этом в бюджет 2023 года изначально было заложено 19% расходов на оборону (5 триллионов из 26,1 триллиона рублей), а в 2022 году эта доля составляла 17% (4,7 триллиона из 27,8 триллиона рублей).

Если же добавить сюда траты на «национальную безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН, на которые в следующем году выделят 3,338 триллиона рублей, то в общей сложности на силовые структуры в РФ будет израсходовано почти 40% бюджета.

Таким образом, страна-террорист возвращается к реалиям советского времени. СССР в свои последние годы тратил на оборону треть своего бюджета. Так, в бюджете на 1990 год на «военные цели» было заложено 71 миллиард из 241,3 миллиарда рублей, то есть 29,4% от всего бюджета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу