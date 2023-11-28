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Россия возвращается к реалиям советских времен

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  • 28.11.2023, 11:02
  • 11,300
Россия возвращается к реалиям советских времен

Путин подписал важный документ.

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 27 ноября, подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2024 год. В документе, который ранее приняла российская Госдума и утвердил Совфед, сказано, что на «национальную оборону» агрессор в следующем году потратит 10,775 триллиона рублей.

Об этом пишет The Moscow Times. Эта цифра на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и в 3 раза выше показателя 2021-го года (3,5 трлн), когда РФ еще не начала полномасштабную войну против Украины.

Кроме того, стоит отметить, что в России впервые со времен СССР направят почти треть всего бюджета страны на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Общий размер бюджета РФ на 2024 год составит 36,66 триллиона рублей. Из них на оборону пойдут 10,775 триллиона, то есть 29,5%. При этом в бюджет 2023 года изначально было заложено 19% расходов на оборону (5 триллионов из 26,1 триллиона рублей), а в 2022 году эта доля составляла 17% (4,7 триллиона из 27,8 триллиона рублей).

Если же добавить сюда траты на «национальную безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН, на которые в следующем году выделят 3,338 триллиона рублей, то в общей сложности на силовые структуры в РФ будет израсходовано почти 40% бюджета.

Таким образом, страна-террорист возвращается к реалиям советского времени. СССР в свои последние годы тратил на оборону треть своего бюджета. Так, в бюджете на 1990 год на «военные цели» было заложено 71 миллиард из 241,3 миллиарда рублей, то есть 29,4% от всего бюджета.

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