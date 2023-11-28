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Верховный суд отказался изменять приговор Эдуарду Бабарико

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  • 28.11.2023, 10:50
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Верховный суд отказался изменять приговор Эдуарду Бабарико
Эдуард Бабарико

Политзаключенному не засчитали в общий срок 1,5 года содержания под стражей.

Верховный суд оставил без изменений приговор Эдуарду Бабарикосообщается в Telegram-канале инстанции. Апелляционную жалобу рассматривала коллегия во главе с судьей Игорем Букатом.

Напомним, Эдуарда Бабарико приговорили к лишению свободы на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафом в размере 5000 базовых величин.

Правозащитники сразу же после оглашения приговора в суде обратили внимание, что в приговоре не указана дата начала исчисления срока наказания, а это существенно. Ведь с учетом пребывания 3 года в СИЗО, срок содержания под стражей равняется 4,5 годам заключения. В результате после объявления приговора Эдуарду Бабарико осталось бы 3,5 года заключения. Но дату его задержания власти назначили на 1,5 года позже. Из-за этого политзаключенному остается 5,5 лет фактического заключения.

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