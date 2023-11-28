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National Interest: Российский флот потерпел сокрушительное поражение

  • 28.11.2023, 11:01
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National Interest: Российский флот потерпел сокрушительное поражение

Новая Цусима.

Российский флот потерпел сокрушительное поражение в войне в Украине. Его имидж безвозвратно потерян после уничтожения украинскими наземными ракетами крейсера «Москва». Это крупнейший военный корабль, который был потерян в бою со времен Второй мировой войны. Об этом пишет американский журнали The National interest.

Издание сравнивает ситуацию с флотом РФ с унизительным поражением императорского флота России в русско-японской войне.

В мае 1905 года в битве под Цусимой русский флот потерял свою Вторую и Третью Тихоокеанскую эскадры. Тогда Россия упала с третьего по величине военно-морского государства в мире до шестого.

А к началу Первой мировой войны Россию вряд ли можно было назвать военно-морским государством. То же может быть и после войны в Украине, отмечает издание.

Сегодня российский черноморский флагман находится на дне Черного моря, а его флагманский авианосец «Адмирал Кузнецов» проходит модернизацию, которая длится годами. И маловероятно, что он сможет быть восстановлен раньше конца следующего года. Это произойдет лишь в том случае, если Россия сможет подготовить экипаж для управления этим военным кораблем. Он так долго был выведен из строя, что на службе просто нет моряков, у которых есть опыт работы на этом авианосце.

Весной этого года также было объявлено, что флагманский атомный корабль Северного флота РФ – атомный линейный крейсер «Петр Великий» типа «Киров» – будет списан, поскольку его модернизация слишком дорогостоящая. Кроме того, его родственное судно, «Адмирал Нахимов», выведено из строя еще с 1999 года. И большинство военно-морских экспертов ставят под сомнение его возможности, поскольку корабль старше многих моряков, которые на нем служили.

За время войны в Украине десятки российских военных кораблей были потоплены или повреждены. Кроме того, ракетой был поражен штаб Черноморского флота РФ.

«Даже если бы война в Украине закончилась завтра, и если бы Россия смогла сохранить удерживаемые ею позиции, включая Крым, эта война стала бы провалом для Кремля. В ней погибло более 200 тысяч солдат (возможно, до 300 тысяч, по данным из Киева). Также было уничтожено от 2500 до 3000 танков, более 150 самолетов», - пишет издание.

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