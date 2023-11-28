СМИ: Жену Буданова отравили

СМИ: Жену Буданова отравили10
- 28.11.2023, 11:08
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Супруга главы украинской разведки находится в больнице.
Жену главы Главного управления разведки Минобороны Украины Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Ее госпитализировали после продолжительного ухудшения здоровья, пишет «Бабель» со ссылкой на источники в разведке.
«Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей», – рассказал собеседник в ГУР и добавил, что женщине диагностировали поражение тяжелыми металлами.
В разведке также добавили, что такие вещества вообще не используются ни в быту, ни в военном деле.
«Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», - добавили в ГУР.