СМИ: Жену Буданова отравили 10 28.11.2023, 11:08

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Супруга главы украинской разведки находится в больнице.

Жену главы Главного управления разведки Минобороны Украины Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Ее госпитализировали после продолжительного ухудшения здоровья, пишет «Бабель» со ссылкой на источники в разведке.

«Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей», – рассказал собеседник в ГУР и добавил, что женщине диагностировали поражение тяжелыми металлами.

В разведке также добавили, что такие вещества вообще не используются ни в быту, ни в военном деле.

«Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», - добавили в ГУР.

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