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Стоимость обучения в белорусских вузах подорожает уже с декабря

  • 28.11.2023, 11:39
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Стоимость обучения в белорусских вузах подорожает уже с декабря

Министр образования рассказал, как изменятся цена.

Цена обучения в белорусских вузах будет повышаться начиная с декабря текущего года, заявил министр образования Андрей Иванец. Об этом он рассказал изданию «СБ. Беларусь сегодня».

«Да, планируем рост от 3 до 17% в зависимости от специальности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, вырастет ли стоимость обучения уже с декабря.

При этом глава ведомства отметил, что каждый вуз будет принимать решение о повышении прайса самостоятельно.

Иванец также пообещал, что «сегодняшние студенты-платники не будут отрабатывать распределение».

«Изменения в законодательную базу коснутся тех, кто будет поступать в наши университеты либо колледжи после вступления в силу новых норм. Сегодняшние студенты-платники не будут отрабатывать распределение», — сказал министр.

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