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«Мангал» не помог: российская БМП феерически взлетела в воздух

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  • 28.11.2023, 12:06
«Мангал» не помог: российская БМП феерически взлетела в воздух

Момент подрыва попал на видео.

В Запорожье российские войска продолжают терять как личный состав, так и технику. При этом наваривание на бронетехнику защитных решеток не слишком помогает исправить ситуацию.

Так, вблизи Новопрокопки российская БМП-3 с установленным сверху «мангалом» феерически взлетела в воздух, подорвавшись на противотанковой мине. Видео уничтожения вражеской брони опубликовал журналист Юрий Бутусов.

«Яркие кадры подрыва российской БМП-3 на противотанковой мини в районе Новопрокоповки, Запорожской области. Как видим, «мангал» вражеской машине в этом случае не очень помог», – написал он.

На опубликованном видео видно, как российская БМП-3 несется по украинскому полю. В какой-то момент она наезжает на противотанковую мину и феерически взрывается.

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