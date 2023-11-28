«Мангал» не помог: российская БМП феерически взлетела в воздух 2 28.11.2023, 12:06

Момент подрыва попал на видео.

В Запорожье российские войска продолжают терять как личный состав, так и технику. При этом наваривание на бронетехнику защитных решеток не слишком помогает исправить ситуацию.

Так, вблизи Новопрокопки российская БМП-3 с установленным сверху «мангалом» феерически взлетела в воздух, подорвавшись на противотанковой мине. Видео уничтожения вражеской брони опубликовал журналист Юрий Бутусов.

«Яркие кадры подрыва российской БМП-3 на противотанковой мини в районе Новопрокоповки, Запорожской области. Как видим, «мангал» вражеской машине в этом случае не очень помог», – написал он.

На опубликованном видео видно, как российская БМП-3 несется по украинскому полю. В какой-то момент она наезжает на противотанковую мину и феерически взрывается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу