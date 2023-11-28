«Мангал» не помог: российская БМП феерически взлетела в воздух

«Мангал» не помог: российская БМП феерически взлетела в воздух2
- 28.11.2023, 12:06
Момент подрыва попал на видео.
В Запорожье российские войска продолжают терять как личный состав, так и технику. При этом наваривание на бронетехнику защитных решеток не слишком помогает исправить ситуацию.
Так, вблизи Новопрокопки российская БМП-3 с установленным сверху «мангалом» феерически взлетела в воздух, подорвавшись на противотанковой мине. Видео уничтожения вражеской брони опубликовал журналист Юрий Бутусов.
«Яркие кадры подрыва российской БМП-3 на противотанковой мини в районе Новопрокоповки, Запорожской области. Как видим, «мангал» вражеской машине в этом случае не очень помог», – написал он.
На опубликованном видео видно, как российская БМП-3 несется по украинскому полю. В какой-то момент она наезжает на противотанковую мину и феерически взрывается.