В Варшаве пройдет польско-белорусский вечер джаза
- 28.11.2023, 12:07
Деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку музыкантов из Беларуси.
В Варшаве пройдет польско-белорусский вечер джаза от команды Jazz integracja.
Концерт состоится 16 декабря в 20:00 в варшавском клубе «SCENA CHMIELNA».
«Первый концерт пройдет в форме джем-сейшна с участием известных музыкантов.
Проект призван привлечь внимание к важности джазового наследия как инструмента для продвижения диалога, взаимопонимания и равенства. С помощью музыки проект продвигает такие ценности, как толерантность и открытость», — пишут организаторы мероприятия.
Деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку музыкантов из Беларуси.