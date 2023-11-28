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Японский суд вынес приговор по делу о трансплантации органов в Беларуси

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  • 28.11.2023, 14:17
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Японский суд вынес приговор по делу о трансплантации органов в Беларуси

Среди трех прооперированных японцев лишь один остался жив.

Окружной суд Токио вынес приговор Хиромичи Кикучи, который руководит некоммерческой организацией, поддерживающей пациентов с тяжелыми заболеваниями. Он осужден на 8 месяцев тюремного заключения за организацию операций по трансплантации органов за границей без разрешения правительства, сообщает NHK.

Мужчина занимался организацией операций по трансплантации органов в Беларуси. Обвинение настаивало на том, что он организовал операции для двух пациентов без разрешения правительства. Кикучи Хиромичи не признал себя виновным. Суд также назначил некоммерческой организации штраф в размер 1 млн иен.

Кикучи подал апелляцию в высшую инстанцию.

Мужчина был задержан в феврале этого года. В марте ему было предъявлено обвинение.

Среди прооперированных в Беларуси трех граждан Японии лишь 50-летний мужчина остался жив. Ему была сделана операция по пересадке почки. За услугу он заплатил около 18,5 млн иен, что более чем вдвое превышает рыночную цену, сообщили в полиции.

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