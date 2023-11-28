Политолог: Процесс болезни Лукашенко невозможно остановить 28.11.2023, 14:42

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На начальных стадиях у пациента могут быть боли в голове.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что Лукашенко серьезно болен. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале:

— У Лукашенко снова тряслась голова. Этот процесс практически невозможно остановить.

На начальных стадиях пациент может ощущать шум и боли в голове, нарушения памяти, страдать от бессонницы, испытывать проблемы с концентрацией внимания.

Ранее пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал в комментарии Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

— На видео отчетливо видно дрожание головы. Это может свидетельствовать о том, что у Лукашенко начали проявляться признаки тремора. То есть у него проблемы не только с головой, но и с нервной системой. Тремор – это непроизвольные движения, внезапно возникающие в одной мышце или группе мышц по ошибочной команде головного мозга. Существуют очень много факторов, которые могут вызвать тремор головы. Например, он может быть вызван органическими и функциональными изменениями нервной системы в области коры головного мозга при рассеянном склерозе или опухолях мозга. Но чаще всего такой симптом выступает под влиянием нервного напряжения, сильном стрессе или при злоупотреблении алкоголем.

По словам врача, старость не щадит никого и болезни в таком возрасте начинают вылезать наружу.

— Стоит также отметить, что Лукашенко уже почти 70 лет, а такое дрожание головы может возникать даже после 40. Очевидно, что диктатор находится в сильном нервном напряжении. Возможно, в ближайшие годы мы увидим «Лебединое озеро», – отметил медик.

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