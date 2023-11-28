«После стандартных трешек, в которых все тогда жили, хотелось не ограничивать себя» 5 28.11.2023, 15:14

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Минчане — о том, как выбирали квартиры и о чем пожалели потом.

Выбор квартиры — дело серьезное. Тут не поспоришь. Одному из нас жизненно важен район, другому − материал, из которого сделан дом, для третьего главное − вид из окна, а все остальное не имеет значения. Но так ли важны эти критерии спустя годы жизни в квартире? Журналисты realt.by решили спросить у читателей (уже имеющих свое жилье), а на что бы они обращали внимание сейчас при покупке квартиры? Изменили бы они свой выбор сегодня, с учетом приобретенного опыта?

«Чуть что не так, соседи сразу писали в общедомовой чат и ругались»

Ирина, 35 лет:

− Мы с мужем жили в Новой Боровой. Для многих минчан этот район − предел мечтаний, но у нас другая история. Прожив в НБ 2 года, мы поняли, что нам здесь не нравится. Во-первых, окна нашей студии выходили на закрытую территорию, где располагалась детская площадка. Там собиралось очень много детей, и соответственно были постоянные крики. А во-вторых (и это напрягало больше всего) даже находясь в своей квартире, нам постоянно нужно было придерживаться каких-то правил дома. Чуть что не так, соседи сразу писали в общедомовой чат и ругались. Кто-то включил музыку, кто-то решил принять ванную после 23:00, кто-то сверлит в обед (а у кого-то дети спят). Это все было в постоянном режиме, и мы от этого очень устали.

В итоге, год назад мы купили однокомнатную квартиру в Зеленом Луге. Как бы смешно не звучало, но мы искали квартиру именно на первом этаже. Мне кажется, что первый этаж — это какая-то свобода. Как будто ты живешь не в многоквартирнике, а где-то в частном доме. В этот раз мы выбрали не новостройку, а старый трехэтажный дом. В нашем подъезде всего 9 квартир! Живя в НБ, о таком можно было только мечтать. Мы любим спокойствие, и такой дом — это то, что нам нужно. Ремонт в квартире был, мы лишь немного добавили в интерьер винтажного стиля. И да — тут у нас трехметровые потолки.

Сейчас я очень счастлива, что мы купили именно эту квартиру и переехали из элитного района в обычный. Тут много зелени, рядом Цнянское водохранилище, а через дорогу − Севастопольский парк. Если смотреть на сегодняшний день, то единственное, на что мы не обратили внимание при выборе квартиры (а надо было бы) — это балкон. У нас на первом этаже его нет, и этой опции немного не хватает. В остальном же на новом месте, где мы живем уже год, нас все устраивает.

«Я бы ни за что не брала 5-й этаж без лифта»

Елена, 62 года:

− Мы покупали квартиру в далеком 2000-м году. Выбор квартир в Минске тогда был совсем небольшой, поэтому брали то, что предлагали. Это был новый монолитный дом с интересными планировками и большими квартирами. Все что нас интересовало — это как можно больший метраж и наличие энного количества комнат в квартире. У нас — две дочери, хотелось, чтобы у каждой была своя комната. А еще мы мечтали о гардеробной, кабинете, большой столовой. После стандартных трешек, в которых все тогда жили, хотелось не ограничивать себя. Поэтому когда нам предложили огромную 100-метровую квартиру на последнем пятом этаже — мы были счастливы. Этаж в те годы вообще не смущал. Что касается метража, то взяли бы и больше, но других вариантов не было.

Что изменилось сегодня, спустя 20 лет? Во-первых, я бы ни за что не брала 5-й этаж без лифта. Мы с мужем не молодеем и с каждым годом подниматься все тяжелее. Кто-то скажет — ничего, зато всегда будете в форме. Да, но это если ходить налегке. А вы пробовали затащить на этаж наполнитель для кошачьего туалета или тяжелый чемодан?! Конечно, частично проблему решают курьеры, но спускаться вниз и подниматься обратно без лифта — уже напрягает.

Второй момент — большая площадь квартиры. Сейчас дочки выросли и разъехались. В квартире остались только мы с мужем. Нам двоим достаточно пары комнат, остальные же просто служат складом для мебели и ненужных вещей. Большое пространство гостиной — сейчас тоже скорее минус, чем плюс, ведь вся площадь не используется, но постоянно нуждается в уборке. При этом продать большую квартиру тяжелее, чем обычную двушку-трешку.

«Для меня принципиальной была сторона света»

Карина, 26 лет:

− В Минске я живу около 5 лет. За это время успела сменить много районов и пожить в разных частях города. Когда появилась возможность купить собственную квартиру, я исходила из того, что самое главное для меня — это месторасположение. Некоторое время я жила в Уручье и добираться до центра оттуда, честно говоря, было неудобно. Мне хотелось быть где-то поближе к офису плюс чтобы это был какой-то относительно молодой район. В итоге, я выбрала ЖК «Каскад». К этому кварталу я давно присматривалась, была здесь в гостях. Тот момент, что тут когда-то была тюрьма, меня не смутил. Переселившись сюда из Уручья, я была прямо в восторге от того, как быстро можно куда-то добраться. Еще в Уручье мне очень не хватало кафешек, а теперь я радуюсь, когда могу выйти из дома и через пару минут купить любимую матчу буквально в соседнем здании.

Когда я выбирала квартиру, то посмотрела много вариантов. Ездила в другие комплексы, но где-то еще не было вокруг инфраструктуры, где-то надо было ждать пока достроят сам дом, где-то были вопросы с документами. В итоге, выбор пал на эту квартиру. Я увидела объявление, в тот же день ее посмотрела, а на утро мы уже договорились с хозяевами о цене. Основным критерием для меня было — переехать сразу без особых вложений. Так и получилось: уже через неделю я заехала в свою квартиру.

Помимо местоположения, для меня важной была цена. За квадрат у меня вышло около 1450 долларов. Учитывая, что мне не пришлось покупать сюда вообще ничего, это − отличный вариант.

Отмечу, что начинала я смотреть квартиры, когда цены были пониже, и тогда мне была принципиально важна планировка. Я хотела квартиру с большой гардеробной и раздельным санузлом. В итоге, за полгода цены на жилье выросли, и мне пришлось убрать эти требования. В той квартире, что я купила, есть только маленькая гардеробная и совмещенный санузел. Но это оказалось не так важно.

А вот сторона света (а я хотела именно юго-восток) для меня была принципиальной. В этом плане в моей квартире, которая еще и находится на 20-м этаже, все сошлось идеально. Утром и днем у меня − солнце, а вечером я вижу потрясающие закаты. Кроме того, при выборе я не рассматривала дома младше 2010−2014 годов, первый и последний этаж также не обсуждались. Еще было важно, чтобы квартира не сильно устарела (подешевела) в ближайшие 5−10 лет, если я решу ее продать.

«Надо было строить не двушку, а две однушки»

Наталья, 57 лет:

− Мы переехали в Копище 3 года назад из Первомайского района. Главным фактором при выборе тогда была цена. Так как мы 20 лет жили в общежитии, то для нас любая отдельная квартира была радостью. Эту квартиру мы, можно сказать, купили случайно. Увидели объявление, заехали в офис продаж и купили. Тогда дом только строился, из котлована показались два этажа, мы на втором и взяли. Нам еще и хорошую скидку дали за то, что окна будут выходить на другой дом. Кстати, в итоге, никакого дома тут так и не появилось.

В идеале мы, конечно, мечтали остаться где-то в нашем районе и поначалу очень переживали, что придется покидать родные места. Тогда казалось, что жить где-то в другом месте будет сложно. Муж вообще не хотел с Волгоградской уезжать, говорил: у нас тут тихо-спокойно, зачем мне это Копище. Но сейчас мы тут прижились, и нам все нравится. Оказалось, что это тоже очень неплохой микрорайон. Сам дом — новый, рядом — лес, где можно прогуляться, есть остатки деревеньки, вокруг тоже тихо. Единственный момент — детская площадка у нас расположена прямо под окном. Когда летом до ночи тут стоит шум-гам, не очень радует.

Изменилось за это время и отношение к метражу. Когда выбирали квартиру, то хотели побольше-побольше. Думали о трехкомнатной, но получилось приобрести только двушку. А вот сейчас живем и понимаем − хорошо, что не стали брать квартиру больше. Что бы мы с ней делали? Да, когда дети были помладше, мы мечтали о трешке, о том, как у каждого будет своя комната. А теперь дочка и сын выросли и не хотят жить вместе с родителями. Сейчас я вообще думаю, что было бы больше денег, надо было строить не двушку, а две однушки, чтобы детям досталось отдельное жилье.

«Обязательно спросите у соседей о соседях»

Александр, 34 года

— Я купил однушку в обычной панельке 80-х на Институте культуры в 2017 году. Причем к этому событию я не особо готовился, не изучал десятки вариантов и не читал никаких советов. Мне просто хотелось жить в этом районе и найти тут дешевую квартиру. Так и случилось, причем быстро. В итоге квартира оказалась вообще беспроблемной и теплой (за исключением пары недель осенью до включения отопления).

Но за эти годы всплыло несколько моментов. Во-первых, в квартире снизу по диагонали живут ребята, которые иногда уезжают в ЛТП. Но когда они приезжают — там конечно веселье начинается! Это напрягает, хотя ни одна их стена не соприкасается с моей. Во-вторых, в этом году меня затопил сосед с пятого этажа, хотя я живу на втором! Вода ведь имеет свойство бесконечно стекать вниз. И мужик, там, конечно оказался странный — с ведром вместо слива в кухне. Поэтому мой совет — если вам понравилась квартира, пройдите по соседям и поспрашивайте, кто живет не только под и над вами, но и вообще на несколько этажей выше. Потому что проблема может прийти откуда не ждали.

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