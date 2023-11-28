Индиец хотел уехать из Беларуси в Польшу по поддельному британскому паспорту
- 28.11.2023, 16:00
Настоящий паспорт был у него в ботинке.
Беларусские пограничники задержали индийца с поддельным британским паспортом. Он пытался выехать из Беларуси на автобусе «Минск – Варшава».
Ночью 24 ноября в пункте пропуска «Брест» пограничники выявили пассажира автобуса, который предоставил паспорт гражданина Великобритании. Пограничники усомнились в подлинности документа. Специальная проверка установила, что паспорт – поддельный, сообщает Госпогранкомитет.
В ботинке иностранца был обнаружен действительный паспорт на имя гражданина Индии. Мужчина пояснил, что прибыл в Минск из Москвы и собирался попасть в Португалию.
Иностранца отправили в ИВС. Возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа.