Индиец хотел уехать из Беларуси в Польшу по поддельному британскому паспорту 28.11.2023, 16:00

Настоящий паспорт был у него в ботинке.

Беларусские пограничники задержали индийца с поддельным британским паспортом. Он пытался выехать из Беларуси на автобусе «Минск – Варшава».

Ночью 24 ноября в пункте пропуска «Брест» пограничники выявили пассажира автобуса, который предоставил паспорт гражданина Великобритании. Пограничники усомнились в подлинности документа. Специальная проверка установила, что паспорт – поддельный, сообщает Госпогранкомитет.

В ботинке иностранца был обнаружен действительный паспорт на имя гражданина Индии. Мужчина пояснил, что прибыл в Минск из Москвы и собирался попасть в Португалию.

Иностранца отправили в ИВС. Возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа.

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