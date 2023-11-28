Хомо безволиус 2 Дмитрий Зотиков

28.11.2023, 16:32

2,262

Диван, пиво, телевизор.

Современная цивилизация со всеми ее благами порождает новый тип человека. И это Человек Безвольный. Хомо безволиус.

Диван, пиво, телевизор.

Просто уже не к чему стремиться. Все открытия сделаны другими ради таких как ты. Холодильник, микроволновка, сотовый...

Фактически рай. Иногда доносятся выстрелы через случайно нажатый канал в Ю-тубе. Но это легко исправить одним нажатием пальца.

Хомо безволиус отличается левыми взглядами, любовью к страдающему палестинскому народу и к суши через систему доставки. И еще к игре в танчики.

Раньше человек жил в пещере и тогдашних хомо безволиусов, которые, вероятно тоже были, съедали львы. Сейчас пищи для львов много, но они куда-то исчезли. Редкий случай когда хищник проигрывает еде.

Но ничто не вечно под Луной. Человечество изобрело столько разного оружия, что скоро жизненный цикл может повториться. И хомо безволиусы снова станут просто пищей в цепочке эволюционного развития.

Дмитрий Зотиков, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».