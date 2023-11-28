закрыть
28 ноября 2023, вторник, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хомо безволиус

2
  • Дмитрий Зотиков
  • 28.11.2023, 16:32
  • 2,262
Хомо безволиус

Диван, пиво, телевизор.

Современная цивилизация со всеми ее благами порождает новый тип человека. И это Человек Безвольный. Хомо безволиус.

Диван, пиво, телевизор.

Просто уже не к чему стремиться. Все открытия сделаны другими ради таких как ты. Холодильник, микроволновка, сотовый...

Фактически рай. Иногда доносятся выстрелы через случайно нажатый канал в Ю-тубе. Но это легко исправить одним нажатием пальца.

Хомо безволиус отличается левыми взглядами, любовью к страдающему палестинскому народу и к суши через систему доставки. И еще к игре в танчики.

Раньше человек жил в пещере и тогдашних хомо безволиусов, которые, вероятно тоже были, съедали львы. Сейчас пищи для львов много, но они куда-то исчезли. Редкий случай когда хищник проигрывает еде.

Но ничто не вечно под Луной. Человечество изобрело столько разного оружия, что скоро жизненный цикл может повториться. И хомо безволиусы снова станут просто пищей в цепочке эволюционного развития.

Дмитрий Зотиков, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина