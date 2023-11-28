«У белoрусского преподавателя 20 часов стоят, как у польского — 5-10» 28.11.2023, 16:40

Эмигрировавшие в Польшу белорусы рассказали о своей учебе.

Европейское образование остаётся ценностью, ради которой многие переезжают в Европу. Но есть и те, кто, эмигрировав в Польшу, продолжают учиться в Беларуси — заочно или онлайн.

Белорусы рассказали MOST, почему сделали такой выбор.

«В Польше все варианты были от 15-20 долларов, а в Беларуси плачу 40 рублей»

Дарья берёт индивидуальные онлайн-занятия английского языка у репетитора, которая работает в Беларуси.

— Так выходит дешевле, — объясняет девушка. — Изначально я искала репетитора в Польше, но все варианты были от 15-20 долларов и выше за занятие. А в Беларуси я плачу 40 рублей (12,9 доллара по курсу, установленному на торгах БВФБ 28 ноября. — Прим.). При выборе ориентировалась, конечно, не только на цену: обращала внимание на опыт репетитора и на отзывы.

Дарья выбрала довольно интересный способ оплаты за занятия. Девушка просит оплачивать их своих родных, а когда приезжает в Беларусь, либо привозит им что-то из Польши на эту сумму, либо отдаёт наличные деньги. А иногда просто заказывает для родных что-нибудь на сайте белoрусского интернет-магазина и оплачивает заказ польской картой.

«Oбучение в разы интереснее и информативнее»

Виктория (имя изменено) работает в Польше специалистом по таргетированной рекламе — занимается продвижением через рекламный кабинет в Facebook. Один-два раза в год девушка проходит обучение по настройке таргетированной рекламы, чтобы оставаться в курсе нововведений и перенимать опыт своих коллег.

— В Польше курсы по таргету я проходила неоднократно и могу однозначно сказать, что белoрусское обучение в разы интереснее, информативнее и дешевле, чем польское. Поэтому я всегда выбираю белoрусских коллег.

Виктория уточняет, что 20 часов видеоматериала у белoрусского преподавателя стоят 400 евро, а у польского столько же придётся отдать за 5-10 часов.

— Если говорить о системе обучения, то белoрусские и польские курсы похожи. И в том, и в другом случае записанные курсы заливаются на обучающую онлайн-платформу, ученики просматривают материал и задают вопросы в чатах, а кураторы проверяют домашние задания. Но есть одно существенное отличие. Белoрусские преподаватели не только обучают настройке таргетированной рекламы, но и включают в свои программы уроки по маркетингу. У польских преподавателей такого я не встречала: они обучают исключительно техническим моментам.

«Я единственная в группе, кто подключается к занятиям онлайн»

Екатерина проходит третий год обучения на гештальт-терапевта. Начинала девушка в Беларуси, но после вынужденного переезда в Польшу учится сразу в двух странах.

— В Беларуси я посещала групповые занятия офлайн. Но теперь пришлось перейти на онлайн-обучение. Я единственная в группе, кто подключается к занятиям онлайн.

Екатерина рассказывает, что обучение на гештальт-терапевта предполагает ряд дополнительных курсов. Для этого девушка посещает занятия в Польше, но и в этой стране учится у белoрусских преподавателей.

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