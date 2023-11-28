Сколько в Минске стоят новогодние товары 2 28.11.2023, 17:00

Набор конфет за 81 рубль, а елочка может обойтись и под тысячу.

В Минске уже продаются десятки тысяч сладких подарков, тысячи наименований елочных игрушек, украшений и прочих новогодних товаров, сообщили в гособъединении «Столичная торговля и услуги». Есть и цены.

За несколько недель до Нового года в магазины уже поступило более 25 тысяч наборов сладостей весом от 300 грамм до трех килограмм. На выбор есть почти 60 образцов от двух крупнейших производителей.

Так, 300-граммовый подарок может обойтись в чуть более чем 7 рублей, а трехкилограммовый — в 81 рубль с копейками.

Есть и шампанское с игристыми винами — 40 наименований. В государственных магазинах Минска их можно купить от 7,99 до до 19,97 рубля за бутылку.

Там же находятся и более двух тысяч наименований «елочных украшений, сувениров, сформированных подарков и другой праздничной атрибутики в широком ценовом диапазоне». А в универмагах есть искусственные ели и сосны — около 230 видов, почти половина из которых белорусского производства.

Стоимость их зависит от размера. Самое дешевое новогоднее дерево высотой до метра стоит от 6,4 рубля. Самое дорогое — 161 рубль.

За искусственное дерево от метра до двух можно отдать от 43 до почти 800 рублей. А вот если высота от двух до трех метров — это 311−983 рубля.

«Для утренников и детских развлекательных программ в универмагах покупателям предлагается около 50 видов карнавальных костюмов, колпаков и масок отечественного производства по ценам от 7,84 до 393,22 рубля (костюм Деда Мороза и Снегурочки)», — говорится в сообщении объединения.

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