ВСУ расшевелили «гнездо» россиян в Токмаке
- 28.11.2023, 17:05
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Стали известны детали мощных взрывов.
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты получили мощный удар от Вооруженных сил Украины.
Речь идет о «прилете» в здание, которое находится в центре города, противники его давно использовали для своих целей, поделился мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, ссылаясь на сведения местных. По его данным, точное число уничтоженных врагов уточняется.
«...»Пылкие поздравления» от ВСУ принимали оккупанты в прифронтовом Токмаке... прилетело в здание в центре города, которое оккупанты давно использовали в своих целях», - говорится в сообщении украинского чиновника.
Федоров добавил, что после взрывов враги засуетились - эвакуировали раненых и вещи.