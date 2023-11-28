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ВСУ расшевелили «гнездо» россиян в Токмаке

  • 28.11.2023, 17:05
  • 3,914
ВСУ расшевелили «гнездо» россиян в Токмаке

Стали известны детали мощных взрывов.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты получили мощный удар от Вооруженных сил Украины.

Речь идет о «прилете» в здание, которое находится в центре города, противники его давно использовали для своих целей, поделился мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, ссылаясь на сведения местных. По его данным, точное число уничтоженных врагов уточняется.

«...»Пылкие поздравления» от ВСУ принимали оккупанты в прифронтовом Токмаке... прилетело в здание в центре города, которое оккупанты давно использовали в своих целях», - говорится в сообщении украинского чиновника.

Федоров добавил, что после взрывов враги засуетились - эвакуировали раненых и вещи.

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