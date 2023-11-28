ВСУ расшевелили «гнездо» россиян в Токмаке 28.11.2023, 17:05

3,914

Стали известны детали мощных взрывов.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты получили мощный удар от Вооруженных сил Украины.

Речь идет о «прилете» в здание, которое находится в центре города, противники его давно использовали для своих целей, поделился мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, ссылаясь на сведения местных. По его данным, точное число уничтоженных врагов уточняется.

«...»Пылкие поздравления» от ВСУ принимали оккупанты в прифронтовом Токмаке... прилетело в здание в центре города, которое оккупанты давно использовали в своих целях», - говорится в сообщении украинского чиновника.

Федоров добавил, что после взрывов враги засуетились - эвакуировали раненых и вещи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».