Синоптики предупредили об еще одном сильном снегопаде в Беларуси 28.11.2023, 17:55

В страну идет циклон, смещающийся с Карпат.

29 ноября погоду в Беларуси будет определять циклон, смещающийся с Карпат на восточные районы страны. Облачно, ночью с прояснениями. Ожидается снег, мокрый снег, днем по востоку страны с дождем, ночью по южной половине, утром и днем на большей части территории страны прогнозируются сильный снег, мокрый снег и метель, сообщает pogoda.by.

Утром и днем местами по востоку Беларуси налипание мокрого снега и слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, ночью местами, а днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от -3°С по югу до -15°С по северу страны, максимальная днем -2..-7°С, по востоку республики она составит -1..+2°С. Атмосферное давление ночью будет падать, во второй половине дня слабо расти.

30 ноября сохранится влияние циклона, смещающегося на Смоленскую область. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдет снег, ночью местами ожидаются сильный снег и метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -13°С, максимальная днем 0..-7°С.

1 декабря республика окажется под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, при прояснениях до -12°С, максимальная днем 0..-6°С.

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