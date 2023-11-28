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Совет ЕС одобрил дополнительное финансирование для обучения украинских военных

  • 28.11.2023, 18:26
Совет ЕС одобрил дополнительное финансирование для обучения украинских военных

В обучении военных ВСУ принимает участие ряд государств.

Совет Европейского союза сегодня, 28 ноября, принял решение предоставить дополнительное финансирование для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Такие тренировки бойцов ВСУ проводятся в рамках Миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Финансирование будет увеличено на 194 миллиона евро и в целом составит 255 миллионов евро.

«Целью сегодняшнего решения является продолжение поддержки EUMAM в наращивании потенциала Вооруженных Сил Украины, исходя из потребностей Украины и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы», - говорится в заявлении Совета ЕС.

Также отмечается, что данная поддержка продолжит способствовать широкомасштабной подготовке личного состава ВСУ и позволит государствам-членам ЕС предоставить необходимое учебное оборудование и материалы.

Напомним, что около года назад тренировочная миссия Европейского союза для военных ВСУ (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов был установлен на уровне 3,1 млрд евро.

В обучении украинских военных принимают участие ряд государств.

С момента запуска миссии EUMAM Украина в октябре прошлого года и по состоянию на сегодня в рамках программы уже прошли обучение более 34 тысяч украинских солдат.

Также в конце октября стало известно, что Германия начала обучение группы украинских военных на ЗРК Patriot.

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