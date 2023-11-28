Михаил Боярский перенес инфаркт 5 28.11.2023, 19:17

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Михаил Боярский

Его уже перевели из реанимации в обычную палату.

Российский актер Михаил Боярский перенес инфаркт, он уже находится в обычной палате, сообщил РБК его сын Сергей Боярский.

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство» — рассказал он.

В Театре им. Ленсовета агентству заявили, что актер «планово госпитализирован».

О госпитализации актера сообщили петербургский канал «78» и телеграм-канал «112». По их данным, 73-летний Боярский находится в Мариинской больнице, его уже перевели из реанимации в обычную палату.

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