Михаил Боярский перенес инфаркт5
- 28.11.2023, 19:17
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Его уже перевели из реанимации в обычную палату.
Российский актер Михаил Боярский перенес инфаркт, он уже находится в обычной палате, сообщил РБК его сын Сергей Боярский.
«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство» — рассказал он.
В Театре им. Ленсовета агентству заявили, что актер «планово госпитализирован».
О госпитализации актера сообщили петербургский канал «78» и телеграм-канал «112». По их данным, 73-летний Боярский находится в Мариинской больнице, его уже перевели из реанимации в обычную палату.