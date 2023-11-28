закрыть
28 ноября 2023, вторник, 19:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Михаил Боярский перенес инфаркт

5
  • 28.11.2023, 19:17
  • 2,620
Михаил Боярский перенес инфаркт
Михаил Боярский

Его уже перевели из реанимации в обычную палату.

Российский актер Михаил Боярский перенес инфаркт, он уже находится в обычной палате, сообщил РБК его сын Сергей Боярский.

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство» — рассказал он.

В Театре им. Ленсовета агентству заявили, что актер «планово госпитализирован».

О госпитализации актера сообщили петербургский канал «78» и телеграм-канал «112». По их данным, 73-летний Боярский находится в Мариинской больнице, его уже перевели из реанимации в обычную палату.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина