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Учитель московской школы во время урока написал на доске «Слава Украине. Смерть русским полудуркам»

  • 28.11.2023, 19:37
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Учитель московской школы во время урока написал на доске «Слава Украине. Смерть русским полудуркам»

Учителя информатики отстранили от уроков.

Учитель информатики из московской школы № 1619 Сергей Аверьянов во время урока написал на доске «Слава Украине. Смерть русским полудуркам». Педагога забрали в полицию и отстранили от работы, сообщил РБК директор школы Евгений Скуднов.

По его словам, администрация сама заявила в МВД. Также в школе начали проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения. Скуднов отметил, что с девятиклассниками, ставшими свидетелями инцидента, «провели профилактическую беседу». Помимо этого, в ближайшее время по всей школе пройдут мероприятия, в ходе которых ученикам расскажут «об опасности экстремизма и его проявлений», добавил он.

Позже стало известно, что Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал 41-летнего Аверьянова на 40 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии. О мотивах преподавателя не сообщалось.

Школа № 1619 имени Марины Цветаевой, расположенная в столичном районе Строгино, сотрудничает с Национальным исследовательским университетом ВШЭ. На сайте образовательного учреждения указано, что Аверьянов — учитель первой категории с общим стажем 16 лет. Он окончил Московский городской педагогический университет. Аверьянов работает в здании школы, где расположен кадетский корпус — там учат на моряков, спецназовцев и военных разведчиков.

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