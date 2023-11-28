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Леброн Джеймс побил очередной рекорд в НБА

  • 28.11.2023, 19:52
Леброн Джеймс побил очередной рекорд в НБА
Леброн Джеймс

Баскетболист «Лейкерс» превзошел достижение шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара.

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведенных минут в матчах регулярного чемпионата и плей-офф. На его счету теперь 66 319 минут

Во ночь на вторник, 28 ноября, «Филадельфия» разгромила «Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 138:94 (32:19, 36:34, 30:27, 40:14). Самым результативным игроком матча стал Тайриз Макси из «Филадельфии», на счету которого 31 очко. У «Лейкерс» больше всех очков набрал Леброн Джеймс (18).

Согласно приведенной по ходу встречи статистике, которая учитывает игры регулярного чемпионата и плей-офф, Джеймс побил рекорд шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара (66 297 минут в матчах лиги). У Леброна теперь 66 318 минут. На третьем месте по данному показателю экс‑форвард «Юты» Карл Мэлоун (62 579), завершивший карьеру.

«Это не так много значит для меня», — признался Джеймс после игры.

Ранее Джеймс первым в истории достиг отметки 39 000 набранных очков за карьеру в НБА.

Леброну Джеймсу 38 лет, его дебют в НБА состоялся 29 октября 2003 года. Он является четырехкратным чемпионом НБА. Американец по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. В составе сборной США нападающий дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012), завоевал бронзовую медаль Олимпиады (2004), а также бронзу чемпионата мира (2006) и золото первенства Америки (2007). В 2022-м Джеймс стал первым из действующих баскетболистом, кому удалось заработать миллиард. К концу сезона-2023/24 его суммарный заработок за карьеру составит около $1,4 млрд — за всю историю больше него из спортсменов заработали только Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Криштиану Роналду.

«Лейкерс» занимают восьмое место в Западной конференции НБА с 10 победами в 18 матчах. «Филадельфия» идет четвертой в восточной конференции с 12 победами в 17 встречах. В следующем матче «Лейкерс» 30 ноября примут «Детройт Пистонс», «Филадельфия» в тот же день на выезде сыграет с «Пеликанс».

Новый сезон НБА стартовал в ночь на среду 25 октября. Регулярный чемпионат завершится 14 апреля. Действующим чемпионом НБА является «Денвер».

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