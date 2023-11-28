В США мужчины сгенерировали собственный код для выигрыша в лотерее 2 28.11.2023, 20:17

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Предсказали джекпот.

Работник Ассоциации лотереи штата Айова запрограммировал компьютер для подключения его к генератору случайных чисел лотереи, так он получил возможность генерировать собственные коды и выигрывать в лотерею.

Работник Ассоциации лотереи штата Айова запрограммировал компьютер для подключения его к генератору случайных чисел лотереи, так он получил возможность генерировать собственные коды и выигрывать в лотерею, пишет The Sun.

Он выиграл две ничьи из-за своей аферы, тогда как его брату удалось сорвать джекпот десять лет назад.

Еще два человека выиграли джекпот, благодаря схеме мужчины, они приобрели билет с выигрышем в 13 миллионов фунтов стерлингов.

Свой джекпот мужчина так и не получил, в январе 2015 года его арестовали и обвинили в двух пунктах мошенничества, за что он получил до десяти лет заключения, его признали виновным по обоим обвинениям.

После успешного слушания об условно-досрочном освобождении его отпустили в июле 2022 года.

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