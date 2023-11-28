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Состоялся первый трансатлантический рейс самолета на «чистом» топливе

  • 28.11.2023, 20:29
Состоялся первый трансатлантический рейс самолета на «чистом» топливе

Рейс выполнялся авиакомпанией Virgin Atlantic.

28 ноября состоялся первый трансатлантический перелет большого пассажирского самолета, работающего только на альтернативных видах топлива. Он выполняется авиакомпанией Virgin Atlantic и совершает рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает BBC.

Этот рейс пока единственный в своем роде и не перевозит платных пассажиров. Авиакомпании рассматривают рейс, который поддерживается государственным финансированием, как демонстрацию того, что более экологичный способ полета возможен. Но проблемой остается нехватка топлива, говорится в публикации.

Так называемое экологически чистое авиационное топливо (SAF) может производиться из различных источников, включая сельскохозяйственные культуры, бытовые отходы и кулинарные масла. Для этого рейса в Boeing 787 было заправлено 50 тонн SAF. Используются два типа: 88% из них получены из отходов жиров, а остальная часть – из отходов производства кукурузы в США. Самолеты по-прежнему выбрасывают углекислый газ при использовании SAF, но представители отрасли утверждают, что выбросы этих видов топлива могут быть на 70% ниже.

После испытаний и анализа полет был одобрен регулирующим органом Великобритании (Управлением гражданской авиации) в начале этого месяца. В проекте приняли участие ряд компаний, в том числе производитель двигателей Rolls-Royce и энергетический гигант BP.

Исполнительный директор Virgin Atlantic, заявил, что это «действительно важное достижение», однако из-за более дорогого топлива цены на авиабилеты в конечном итоге будут выше.

Основатель компании Virgin Ричард Брэнсон признал, что «пройдет некоторое время», прежде чем SAF станет достаточным для использования всеми, однако нужно с чего-то начинать.

SAF уже используется в небольших количествах в смеси с традиционным авиационным топливом, но на его долю приходится менее 0,1% авиационного топлива, потребляемого во всем мире. В настоящее время он стоит дороже керосина, а производится в относительно небольших количествах. В самолетах обычно разрешается использовать только до 50% смеси.

В Великобритании нет специализированных коммерческих заводов SAF, хотя правительство намерено построить пять таких заводов к 2025 году при поддержке грантового финансирования.

Авиакомпании рассматривают первый дальнемагистральный рейс большого пассажирского самолета, использующего 100% SAF, как важный этап. Но эксперты говорят, что такое топливо не является «волшебным средством». Они считают, что это лишь ступенька на пути к будущим технологиям с действительно нулевыми выбросами углекислого газа.

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