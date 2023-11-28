Состоялся первый трансатлантический рейс самолета на «чистом» топливе 28.11.2023, 20:29

Рейс выполнялся авиакомпанией Virgin Atlantic.

28 ноября состоялся первый трансатлантический перелет большого пассажирского самолета, работающего только на альтернативных видах топлива. Он выполняется авиакомпанией Virgin Atlantic и совершает рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает BBC.

Этот рейс пока единственный в своем роде и не перевозит платных пассажиров. Авиакомпании рассматривают рейс, который поддерживается государственным финансированием, как демонстрацию того, что более экологичный способ полета возможен. Но проблемой остается нехватка топлива, говорится в публикации.

Так называемое экологически чистое авиационное топливо (SAF) может производиться из различных источников, включая сельскохозяйственные культуры, бытовые отходы и кулинарные масла. Для этого рейса в Boeing 787 было заправлено 50 тонн SAF. Используются два типа: 88% из них получены из отходов жиров, а остальная часть – из отходов производства кукурузы в США. Самолеты по-прежнему выбрасывают углекислый газ при использовании SAF, но представители отрасли утверждают, что выбросы этих видов топлива могут быть на 70% ниже.

После испытаний и анализа полет был одобрен регулирующим органом Великобритании (Управлением гражданской авиации) в начале этого месяца. В проекте приняли участие ряд компаний, в том числе производитель двигателей Rolls-Royce и энергетический гигант BP.

Исполнительный директор Virgin Atlantic, заявил, что это «действительно важное достижение», однако из-за более дорогого топлива цены на авиабилеты в конечном итоге будут выше.

Основатель компании Virgin Ричард Брэнсон признал, что «пройдет некоторое время», прежде чем SAF станет достаточным для использования всеми, однако нужно с чего-то начинать.

SAF уже используется в небольших количествах в смеси с традиционным авиационным топливом, но на его долю приходится менее 0,1% авиационного топлива, потребляемого во всем мире. В настоящее время он стоит дороже керосина, а производится в относительно небольших количествах. В самолетах обычно разрешается использовать только до 50% смеси.

В Великобритании нет специализированных коммерческих заводов SAF, хотя правительство намерено построить пять таких заводов к 2025 году при поддержке грантового финансирования.

Авиакомпании рассматривают первый дальнемагистральный рейс большого пассажирского самолета, использующего 100% SAF, как важный этап. Но эксперты говорят, что такое топливо не является «волшебным средством». Они считают, что это лишь ступенька на пути к будущим технологиям с действительно нулевыми выбросами углекислого газа.

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