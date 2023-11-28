Пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска «Бударки» на границе с РФ 1 28.11.2023, 20:47

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Видеофакт.

Пограничники подняли украинский флаг в автомобильном пункте пропуска «Бударки» на Харьковщине на границе с Россией.

Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

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«Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница», несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска «Бударки», что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в округе башню», - говорится в сообщении.

Этот пункт пропуска находится непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения России.

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