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Пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска «Бударки» на границе с РФ

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  • 28.11.2023, 20:47
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Пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска «Бударки» на границе с РФ

Видеофакт.

Пограничники подняли украинский флаг в автомобильном пункте пропуска «Бударки» на Харьковщине на границе с Россией.

Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

«Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница», несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска «Бударки», что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в округе башню», - говорится в сообщении.

Этот пункт пропуска находится непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения России.

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