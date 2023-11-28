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Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по позициям оккупантов

  • 28.11.2023, 21:11
Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по позициям оккупантов

Силы обороны Украины удерживают позиции на левом берегу Днепра.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по позициям оккупантов. Украинские силы и в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. Враг нанес 11 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Также, РФ в очередной раз атаковала Украину ударным БПЛА типа Shahed-136/131, который уничтожен украинскими защитниками. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 4 атаки. Нанес авиационные удары неподалеку Ивановки и Степной-Новоселовки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где силами обороны отражено 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Спорное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области, где силами обороны отражено 16 атак. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торецк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении украинские воины отбили 12 атак противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Казацкое Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Дудчаны, Львовское, Никольское Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

Украинские воины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 5 средств противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 860 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 326 тысяч военных.

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