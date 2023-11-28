Белорусы зарубежья выкупили эскизы росписей Красного костела на аукционе в Германии 2 28.11.2023, 21:22

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Эти эскизы – редкий пример модерного искусства.

Белорусы быстро выкупили на интернет-аукционе в Германии эскизы-проекты алтарных росписей католического храма Святых Симеона и Елены в Минске, сообщает Telegram-канал «Спадчына».

Работы художника Юзефа Теофила Смолинского (1865–1927) заметили на аукционе 27 ноября. Тогда «Спадчына» призвала белорусов как можно скорее выкупить произведения искусства, связанные с Красным костелом.

28 ноября канал сообщил, что именно белорусы, находящиеся за пределами страны, успели выкупить все эскизы.

«По центру в небесах нарисован Христос, под ним – изображение Красного костела. Мальчик с дедом – это Симон Войнилович и его покровитель святой Симеон. Напротив коленопреклоненная девушка – это Елена Войнилович. Многочисленные портреты женщины в массивной короне – это поиск образа святой Елены, матери императора Константина, которая отыскала гроб Господень и Животворящий Крест, удерживаемый в руках. Среди подборки рисунков художника есть «мужской портрет», который, если посмотреть на другие эскизы, на самом деле портрет Елены Войнилович», – рассказывает «Спадчына» об эскизах.

«Они [эксизы. – Прим.] редкий пример модернового искусства в Беларуси. Найдем ли не мы эти росписи когда-то в самом костеле – пока неизвестно, а так хоть будет какое-то свидетельство той эпохи», – пишет «Спадчына».

Опасение «Спадчыны» небезосновательно, так как в сентябре 2022 года власти закрыли церковь для верующих. Это произошло после небольшого пожара. Чиновники решили, что Красному костелу нужна реконструкция, но только недавно объявили, что работа начнется в первом квартале 2024 года.

Все это время в храм не пускали даже священников. В октябре 2022 года пытались задержать настоятеля о. Владислава Завальнюка, молившегося во дворе возле закрытых дверей Красного костела.

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