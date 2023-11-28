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В Казахстане «вагнеровца» отправили в тюрьму

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  • 28.11.2023, 21:37
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В Казахстане «вагнеровца» отправили в тюрьму

Он воевал против ВСУ под Бахмутом.

В Казахстане суд отправил в тюрьму бывшего наемника ЧВК «Вагнера». Он ранее воевал против ВСУ на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает казахстанская служба «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

В марте этого года Алексей Шомполов увидел объявление в социальной сети о высокооплачиваемой работе на территории Российской Федерации. Ему сообщили, что трудоустройство связано со вступлением в ряды частной военной компании «Вагнера» для участия в боевых действиях РФ на территории Украины.

Согласившись на эту работу, в том же месяце он выехал в Россию. По прибытии в расположение учебно-тренировочного лагеря военных наемников ЧВК «Вагнера», как сообщается, заключил контракт о вступлении в их ряды «как военный наемник» для дальнейшего участия в боевых действиях.

В суде он рассказал, что его распределили в артиллерию, с 27 апреля по 13 мая он заряжал пушку «Д-20».

Оккупант воевал под Бахмутом

В мае этого года мужчина пересек российско-украинскую границу и участвовал как наемник в Бахмутском районе на территории Украины в боевом артиллерийском подразделении, выполняя приказы по заряду пушки-гаубицы.

Позже попал под артиллерийский обстрел ВСУ, получив осколочное проникающее ранение руки, его госпитализировали и комиссовали. Впоследствии он вернулся в Казахстан.

34-летний житель поселка Топар Карагандинской области Алексей Шомполов приговорен к шести годам восьми месяцам лишения свободы за участие в войне России против Украины.

Срок наказания исчисляется с мая 2023 года, с момента взятия под стражу.

Согласно законодательству Казахстана, обвинение в наемничестве предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без.

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