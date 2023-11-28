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Белорусы сегодня могли наблюдать красивое полнолуние

  • 28.11.2023, 21:47
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Белорусы сегодня могли наблюдать красивое полнолуние

Фотофакт.

По всем прогнозам, ноябрьское полнолуние наступило еще вчера. Еге называют Бобровым — именно так его нарекли древние индейцы. Связано это с небывалой активностью животных, которые усиленно готовятся к приближающимся холодам: строят плотины, запасают еду. Но не волнуйтесь: природное явление можно увидеть в течение нескольких дней. Фотограф «Онлайнера», например, запечатлел эту красоту сегодня в районе площади Победы и «Новой Боровой».

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