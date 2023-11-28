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Двух учащихся колледжа в Наровле ограничили в праве тратить стипендию

  • 28.11.2023, 22:19
Двух учащихся колледжа в Наровле ограничили в праве тратить стипендию

Почему?

Суд Наровлянского района лишил права двух учащихся колледжа самостоятельно распоряжаться стипендией и иными доходами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам гражданских дел, несовершеннолетним оказывалась материальная помощь, а также производились иные выплаты, которые причитались им в связи с наличием статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей.

«Основанием для обращения прокурора в суд послужил тот факт, что получаемые учащимися деньги расходовались нерационально: они приобретали на них табачные изделия и спиртные напитки. При этом молодые люди находились на полном государственном обеспечении и получали трехразовое питание в столовой колледжа во время учебного периода. В выходные и праздничные дни, каникулярный период питание не было предусмотрено», — отметили в ведомстве.

По данным прокуратуры, сотрудники колледжа подтвердили, что полученную стипендию несовершеннолетние тратили за короткий промежуток времени по интересам, но не на продукты питания и средства личной гигиены. Также они допускали нарушения учебной дисциплины.

В итоге суд Наровлянского района удовлетворил заявления прокурора — обязанности по расходованию денег на содержание несовершеннолетних были возложены на директора колледжа.

Согласно п. 4 ст. 25 Гражданского кодекса, при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами.

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