В Минске 18-летняя девушка выпала из окна на козырек подъезда

В Минске 18-летняя девушка выпала из окна на козырек подъезда1
- 28.11.2023, 22:36
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Девушку госпитализировали.
Работники МЧС оказали помощь 18-летней девушке, которая выпала из окна на козырек подъезда, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 28 ноября на улице Мястровская, 4. Когда спасатели прибыли на место происшествия, девушка находилась в сознании. По ее словам, она упала с 4-го этажа незадымляемой лестничной клетки.
Работники МЧС транспортировали пострадавшую на жестких носилках в машину скорой помощи. Девушку с травмами различной степени тяжести госпитализировали.