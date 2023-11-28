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В Минске 18-летняя девушка выпала из окна на козырек подъезда

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  • 28.11.2023, 22:36
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В Минске 18-летняя девушка выпала из окна на козырек подъезда

Девушку госпитализировали.

Работники МЧС оказали помощь 18-летней девушке, которая выпала из окна на козырек подъезда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 28 ноября на улице Мястровская, 4. Когда спасатели прибыли на место происшествия, девушка находилась в сознании. По ее словам, она упала с 4-го этажа незадымляемой лестничной клетки.

Работники МЧС транспортировали пострадавшую на жестких носилках в машину скорой помощи. Девушку с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

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