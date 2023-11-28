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Названы 10 лучших футболистов XXI века

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  • 28.11.2023, 23:14
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Названы 10 лучших футболистов XXI века

Свой список сильнейших игроков планеты опубликовало авторитетное издание FourFourTwo.

FourFourTwo представило список лучших футболистов XXI века. Лидером рейтинга от авторитетного издания стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

На втором месте оказался другой легендарный игрок современности, капитан национальной команды Португалии Криштиану Роналду, а тройку лучших замкнул бывшая звезда испанского футбола Андреас Иньеста.

Топ-10 лучших футболистов XXI века

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Андрес Иньеста

4. Хави

5. Роналдиньо

6. Зинедин Зидан

7. Тьерри Анри

8. Мануэль Нойер

9. Кака

10. Луис Суарес

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