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Новый Bayraktar TB3 на испытаниях достиг высоты 6 км

  • 28.11.2023, 23:57
Новый Bayraktar TB3 на испытаниях достиг высоты 6 км

Видео.

Новый турецкий беспилотник Bayraktar TB3 успешно завершил очередное летное испытание, достигнув высоты более 6 км. Об этом председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар сообщил 28 ноября в соцсети Х.

Он опубликовал видео полета новой модели беспилотника.

«Bayraktar TB3 успешно завершил свое девятое летное испытание на высоте 20 тыс. футов», – написал он.

На сайте производителя Baykar говорится, что эта модель дрона достигает скорости полета 130 км/ч. Bayraktar TB3 предназначен для размещения на авианосцах, у него усиленное шасси и складывающиеся крылья.

Военный аналитик Игаль Левин отмечает в Telegram, что Bayraktar TB3 станет первым в мире ударным БПЛА, способным взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетно-посадочной полосой, таких как TCG Anadolu, благодаря складной конструкции крыла.

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