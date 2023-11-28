Новый Bayraktar TB3 на испытаниях достиг высоты 6 км 28.11.2023, 23:57

Видео.

Новый турецкий беспилотник Bayraktar TB3 успешно завершил очередное летное испытание, достигнув высоты более 6 км. Об этом председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар сообщил 28 ноября в соцсети Х.

Он опубликовал видео полета новой модели беспилотника.

«Bayraktar TB3 успешно завершил свое девятое летное испытание на высоте 20 тыс. футов», – написал он.

#BayraktarTB3 20.000 feet yüksekliğe çıktığı 9. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️🚀#BayraktarTB3 successfully completed its 9th flight test, reaching 20,000 feet. ✈️⚓️🚀



Orta İrtifa Testi-3

Medium-Altitude Test-3#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Uphn0G8Omh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 28, 2023

На сайте производителя Baykar говорится, что эта модель дрона достигает скорости полета 130 км/ч. Bayraktar TB3 предназначен для размещения на авианосцах, у него усиленное шасси и складывающиеся крылья.

Военный аналитик Игаль Левин отмечает в Telegram, что Bayraktar TB3 станет первым в мире ударным БПЛА, способным взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетно-посадочной полосой, таких как TCG Anadolu, благодаря складной конструкции крыла.

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